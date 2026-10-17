Sammarco (Meritocrazia Italia), "La pace diventi una vocazione istituzionale"

Di fronte alle tensioni internazionali, servono più dialogo e obiettivi comuni per garantire la pacifica convivenza tra Stati. Meritocrazia Italia invita la comunità internazionale ad assumersi maggiori responsabilità e a mettere la pace al centro dell'azione istituzionale. Lo ha detto Serena Sammarco, responsabile Organizzazione di Meritocrazia Italia, all'8° Congresso di Meritocrazia Italia che si tiene a Roma il 16 e il 17 ottobre, richiamando la necessità di superare le contrapposizioni ideologiche. "