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Ascolti tv 21 ottobre, 'Tale e Quale' si aggiudica di nuovo la prima serata

Serrato testa a testa tra De Martino e Scotti con il 20.8% contro il 20.9% di share

Carlo Conti
Carlo Conti
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22 ottobre 2026 | 12.17
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 con 'Tale e Quale Show' a vincere la sfida della prima serata di ieri, mercoledì 21 ottobre 2026. Il talent condotto da Carlo Conti ha tenuto davanti al video 2.511.000 spettatori pari al 18.4% di share. Canale5, con 'Il Volo – Uno per Tutti', è stato la scelta di 1.857.000 spettatori con uno share del 15.6%. Rai3, con 'Chi l’ha Visto?' ha ottenuto un ascolto medio di 1.046.000 spettatori, pari al 7.1% di share. La7, che ieri presentava 'Una Giornata Particolare' è stato visto da 1.020.000 spettatori, facendo registrare il 6.4% di share.

Tv8, con la partita di Champions League – Bayern Monaco-Arsenal, ha tenuto davanti allo schermo 896.000 spettatori (share al 4.9%), mentre Italia1, con 'Skyscraper', ha incollato davanti al video 887.000 spettatori con il 5.4% di share. Rete4, con 'È Sempre Cartabianca' è stato la scelta di 531.000 spettatori, con share al 4.4%, mentre il Nove, con 'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa', ha avuto il gradimento di 497.000 spettatori con il 3.4% di share. Rai2 con 'Patù – La Passione delle Idee', dopo la presentazione con 313.000 spettatori e il 1.7% di share, ha interessato 194.000 spettatori pari all’1.7%.

Nell'access prime time, prosegue il serrato testa a testa tra Rai1 con 'Affari Tuoi', visto da 4.110.000 spettatori (share al 20.8%), e Canale5 che con 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto un ascolto medio di 4.089.000 spettatori pari al 20.9% di share.

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