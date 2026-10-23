circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Safroncik-Lini 'senza pace': botta e risposta social

La coppia si 'scalda' in vista della puntata di sabato 24 ottobre

Leonardo Lini e Anna Safroncik - (Instagram)
Leonardo Lini e Anna Safroncik - (Instagram)
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anna Safroncik 'contro' Leonardo Lini, nuova puntata. In attesa del nuovo appuntamento con Ballando con le stelle, in programma sabato 24 ottobre su Raiuno, il movimentato rapporto tra la concorrente e il maestro si arricchisce di un nuovo episodio. Dopo le scintille in diretta sabato scorso, con una tensione evidente nella coppia e le 'accuse' di Safroncik al partner, sono arrivate le scuse e le spiegazioni davanti alle telecamere di Ballando segreto: "Mi sono sentita di aver tradito lui, perché ho sbagliato un ballo meraviglioso e me la sono presa con lui", le parole di Safroncik. Caso chiuso? Forse. A vivacizzare l'avvicinamento alla puntata di domani, ecco il profilo Instagram di Lini.

Il maestro pubblica una clip, presumibilmente proveniente dalla puntata di sabato scorso, in cui Safroncik chiacchiera con Eugenio Finardi nella sala delle stelle. "L'altro giorno ho sentito Nikita (Perotti, maestro di Aurora Ramazzotti), che carino... diceva a Aurora 'l'importante per me è che tu sia serena sempre. Col sorriso vedrai che andremo benissimo e vinceremo'. Ma ce l'avessi io un maestro così, invece ho questa testa di legno...", il riferimento a Lini, che oggi coglie l'assiste e sui social pubblica la sua foto in versione 'tronco umano'...

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza