circle x black
Cerca nel sito
 

Fedez attacca Giletti: "Fa feccia". E il giornalista risponde

Il rapper è stato intercettato da 'Lo Stato delle Cose'

Fedez e Massimo Giletti - Ipa/Fotogramma
Fedez e Massimo Giletti - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 10.44
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Lite in tv tra Fedez e Massimo Giletti. Il rapper è stato intercettato da un inviato de 'Lo Stato delle Cose', programma di Rai 3 condotto proprio dal giornalista, che gli ha chiesto conto del botta e risposta con Marracash dopo i disordini di Milano. Fedez però non ha voluto rispondere e ha provveduto ad attaccare invece Giletti: "Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia".

"Sarà montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma ho elencato tutta una serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza", ha detto Fedez davanti alla telecamera, "e rivalutare la deontologia con cui lavora, per me è impossibile interloquire non con te, ma con il programma su cui atterra questo servizio".

Accuse che sono state rispedite al mittente da Giletti, che ieri sui propri profili social ha pubblicato una rapida risposta prima di dare appuntamento alla puntata di questa sera: "Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza