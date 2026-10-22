La N' Company Dance & Theatre annuncia la prima assoluta del suo nuovo spettacolo di teatro-danza intitolato 'Amore a Notre Dame - tra ossessione, desiderio e redenzione'. L'appuntamento è fissato per sabato 8 novembre, alle 20:30, presso il Teatro Nuovo di Treviglio (Piazza Garibaldi 7).

Con la regia di Chiara Pignatelli e Sofia Pasina, lo spettacolo propone una rilettura contemporanea del celebre romanzo di Victor Hugo. Al centro della narrazione coreografica spicca la figura di Esmeralda, eretta a simbolo di donna libera e indipendente, la quale si trova contesa tra tre declinazioni opposte del sentimento: l'ossessione morbosa di Frollo, la vanitosa superficialità di Febo e il rispetto puro e autentico di Quasimodo.

"È una storia pensata per parlare oggi di amore sano e amore tossico, comunicando attraverso il linguaggio dei giovani", spiegano le registe Pignatelli e Pasina, sottolineando l'attualità delle tematiche relazionali affrontate sul palcoscenico. Il cast che darà vita all'opera è composto da Alice Pasina, Sara Damasco, Romina Derra, Giulia Oldani, Simone Villa, Luna Borgato e altri interpreti della compagnia.