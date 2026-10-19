Torna in tv questa sera L'Eredità, lo show di Rai 1 condotto da Marco Liorni che è giunto alla sua 25esima edizione. Tra le novità di quest'anno, due nuove Professoresse: si tratta della modella romana Marta Antonucci e della senese Ofelia Passaponti, vincitrice dell’85ª edizione di Miss Italia, che saranno affiancate nella realizzazione delle coreografie da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

Novità anche tra i giochi, a partire da “Sbagliando si impara”, che aprirà ogni puntata: i concorrenti saranno chiamati a individuare un errore all’interno di una frase e a correggerlo. Il percorso nella puntata proseguirà attraverso diverse prove, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla celebre Ghigliottina, il momento più atteso della gara.

Con la nuova stagione, lo storico game show di Rai 1 celebra un quarto di secolo di presenza televisiva. Un format che continua a essere tra i più amati dal pubblico italiano, capace di coinvolgere ogni giorno milioni di telespettatori e di riunire le famiglie davanti allo schermo in un appuntamento ormai consolidato, all’insegna del gioco, della cultura e dell’intrattenimento.