"La Fomo ci ruba il presente, anche in amore". Così all'Adnkronos Callum Turner - di recente convolato a nozze con Dua Lipa - e Monica Barbaro raccontano 'One Night Only - Quando tutto è possibile', la nuova commedia romantica di Will Gluck, dopo 'Tutti tranne te'. Nel film, nelle sale italiane dal 26 agosto con Universal Pictures, Turner e Barbaro interpretano Owen e Allie, due sconosciuti che si incontrano nella notte meno romantica dell'anno - l'unica in cui ai single è consentito fare sesso - e che, tra contrattempi e scintille improvvise, finiscono per costruire una connessione più autentica di quanto avrebbero immaginato. Una dinamica che, per i due attori, racconta molto del nostro tempo. (di Lucrezia Leombruni)