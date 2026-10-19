'Paganini Meraviglioso', a Palazzo Barbantini-Koch di Ferrara spettacolo Bper per 'È Cultura!'

Avvicinare le nuove generazioni alla musica attraverso la storia di uno dei suoi interpreti più straordinari. È questo l’obiettivo di 'Paganini Meraviglioso. Genio e talento per la nascita dell’impresa musicale moderna', l’iniziativa promossa da Bper nell’ambito di 'È Cultura!', la manifestazione organizzata dall’Associazione Bancaria Italiana, in programma martedì 20 ottobre a Palazzo Barbantini-Koch, in Corso della Giovecca 108, sede del nuovo Polo Culturale Bper di Ferrara, inaugurato il 6 ottobre scorso. L’appuntamento si inserisce nel programma di iniziative con cui Bper promuove in tutta Italia occasioni di incontro con la musica e con i grandi protagonisti della cultura europea, con una particolare attenzione ai giovani e al valore educativo dell’esperienza artistica.

Curato dall’Associazione Amici di Paganini e dalla European Paganini Route, lo spettacolo racconta la vita e il percorso professionale del grande violinista genovese attraverso una narrazione che prende spunto dal suo epistolario, accompagnata dalle esecuzioni musicali dal vivo. Protagonisti saranno il violinista Filippo Bogdanovich e il chitarrista Nicolò Di Giorgi. Il racconto attraversa gli anni della formazione di Paganini, l’affermazione professionale e la straordinaria tournée europea tra il 1828 e il 1834, che lo consacrò come una delle prime grandi star della musica strumentale. Accanto al talento artistico, emerge la capacità del musicista di innovare il proprio modo di esibirsi e di costruire una carriera internazionale, anticipando aspetti della moderna organizzazione dell’attività musicale.

All’iniziativa parteciperanno due classi a indirizzo musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giosuè Carducci” di Ferrara, che avranno anche l’opportunità di visitare gli spazi espositivi del palazzo, con la collezione permanente “Uno scrigno di storia. Arte a Ferrara tra passato e presente” e la mostra temporanea “Vanitas. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati”. L’evento rappresenta un’occasione per far dialogare musica, arti visive e patrimonio storico all’interno del nuovo Polo Culturale Bper, che si propone come spazio aperto alla città e alle nuove generazioni. Con questa iniziativa, la banca conferma il proprio impegno nel sostenere la cultura come strumento di crescita, conoscenza e partecipazione.