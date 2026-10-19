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Le Pappardelle tornano in tv a La Volta Buona: "Ecco cosa faremo con i soldi vinti a Reazione a Catena"

Francesca, Carolina e Maria Giulia sono state ospiti oggi di Caterina Balivo: "Vorremmo fare qualcosa insieme"

Le Pappardelle - La volta buona
Le Pappardelle - La volta buona
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19 ottobre 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il trionfo a Reazione a Catena, le Pappardelle tornano in tv. Francesca, Carolina e Maria Giulia hanno partecipato come ospiti alla puntata di oggi de "La Volta Buona" su Rai 1 con Caterina Balivo. Tra i presenti anche Pino﻿ Insegno, che per primo aveva messo in guardia le tre ragazze, campionesse dello show per due mesi, rispetto a possibili effetti collaterali della notorietà, come alcuni commenti sessisti ricevuti sui social.

"Pino ci aveva preparato. All'inizio siamo andate a leggere i commenti nonostante lui ci consigliasse di evitare. Essendo in tre non l'abbiamo mai presa tanto male a livello emotivo, non ci abbiamo sofferto più di tanto. Ma per noi era importante dare un segnale, era importante per il fatto che siamo donne e ci sembra giusto andare contro a insulti sessisti. La nostra fortuna è stata che l'ambiente a Napoli e Pino ci hanno rassicurato e ci siamo fatti forza tutti insieme", hanno detto le Pappardelle.

Alla domanda su cosa intendano fare con i soldi vinti durante la trasmissione hanno detto. "Cosa acquistare con i soldi vinti? L'idea sarà quella di fare qualcosa tutte e tre insieme, da capire cosa, ogni giorno ne pensiamo una diversa". Poi, il suggerimento di Pino Insegno: "Facciamo un viaggio? Con i fidanzati".

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