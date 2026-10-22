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Rita Rusic: "Indosso una bandana perché sono stata operata, avevo un tumore maligno"

La confessione nel corso della puntata di oggi de La Volta Buona su Rai 1: "Ho avuto una diagnosi sbagliata, domani mi tolgono i punti"

Rita Rusic a La Volta Buona
Rita Rusic a La Volta Buona
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22 ottobre 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rita Rusic è apparsa oggi con una bandana sulla testa nel corso della trasmissione La Volta Buona in onda su Rai 1. Non è la prima volta che succede, per questo la conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto di spiegare il motivo di questa scelta che non ha niente a che fare con la moda.

"Porto una bandana perché ho fatto un intervento non di chirurgia estetica, magari. Avevo qualcosa, non so neanche dire cosa, ma piccolo, sulla pelle qui - ha detto indicando la fronte -. Mi sono fatta vedere e mi hanno detto che era una 'cosa', che ho curato con una pomata per tre mesi, e invece non era quello", ha raccontato Rusic.

La quale ha poi continuato: "Ho accompagnato una amica da un medico, che mi chiesto cosa fosse. Quest'ultimo ha detto che non era quello che mi avevano diagnosticato e mi ha chiesto di farmi vedere da un altro dermatologo. Ho così scoperto che era un basalioma, tumore maligno circoscritto, e quindi mi sono operata. Avendo però avuto una diagnosi sbagliata, ho perso tempo e si è ingrossato. Ora non si vede, domani mi tolgono i punti e mi farò la frangetta per nascondere".

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