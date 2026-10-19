La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, presieduta da Stefano De Martino in qualità di direttore artistico e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha concluso la prima fase di selezione individuando i 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si svolgeranno, come da tradizione, presso la Sala A di Via Asiago.

Il gruppo dei 60 selezionati è così composto: 55 singoli (24 donne e 31 uomini) e 5 gruppi. In testa il Sud e Isole con 23 partecipanti (20 singoli e 3 gruppi), parimerito Centro e Nord, con 17 singoli e 1 gruppo. Per l’estero ci sarà un'artista, nata a Malta, che prenderà parte alle audizioni. Tra le regioni più rappresentate convocate alle audizioni il Lazio con 12 candidature di cui 10 singoli e 2 gruppi.

Presenza femminile da record

Particolarmente significativo il dato emerso dall’edizione 2026 sul fronte della partecipazione femminile. Per la prima volta nella storia recente del concorso si registra infatti una sostanziale parità tra candidature maschili e femminili, a conferma di una crescente presenza delle giovani artiste nel panorama musicale nazionale. Dato che trova riscontro anche tra gli ammessi alle audizioni con una piccola prevalenza maschile. Al termine delle audizioni di Sanremo Giovani e Area Sanremo saranno 30 gli artisti e i gruppi che accederanno alla fase successiva del percorso selettivo. Da questi usciranno i sei finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi, che si sfideranno nella finale in programma venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai1, al Teatro del Casinò di Sanremo per conquistare l’unico posto disponibile nella sezione Campioni del prossimo Festival di Sanremo.

Ecco i 60 artisti selezioni Abat-Jour con 'Acqua di Mare'; Albe con 'Vuoi o non vuoi'; Alessandra Tumolillo con 'Giorni normali'; Ansia con 'Bimba Dormi'; Arianna Rozzo con 'Vien''; Asja con 'Ma non è vero'; Axel con 'La Comunicazione'; Basim con 'Distanza' Bianca. con 'Non Mi Passi Più'; Ceneri con 'Chimera'; Chiara Vinci con 'Non è Solo Un Gioco'; Cialuna con 'Tutta l'ansia che ho'; Clae con 'CiaCiaCiaCiao'; Daniel Cosmic con 'Grandine'; Davide De Luca con 'Hai ragione tu'; Dubrazil con 'Por Favor'; Emma Muscat con 'Romanticamente'; Enne con 'Nilo'; Florinda con 'Senza 'E Te'; Frambo con 'Non disturbare'; Frasa con 'Yesssman'; Futura con 'Castelli di Rabbia'; Gallas con 'Fermo'; Giorgia Ari con 'Nord America'; Hermes con 'Touch Me'; Ilaria Kappler con 'Il filo bianco'; Iora con 'Niente di Importante'; Jacopo Sol con 'Un'eccezione'; Jones Junior con 'Il telefono'; Kawakami con 'Diamante'; Khamilla con 'Tormento'; La Base con 'Non ti chiederò'; Layana con 'Lettera d'addio'; Lea Gavino con 'L'ennesima canzone'; Les Votives con 'Non importa'; LioN con 'Poesie vuote'; Lor3n con 'Non è una canzone d'amore'; Maddalena con 'Fa Moda'; Malemà con 'Solo insieme a te'; MilleAlice con 'Aria'; Neartica con 'Foto mossa'; nodialpettine con 'Mi sento ridicolo'; Occhi con 'La guerra dei bottoni'; OrioN con 'Frastuono'; Petit con 'Sei tu'; Plasma con 'Energia meccanica'; Poli con 'Ok Questo non è amore'; Quarto con 'Che figata'; rob con 'Non imparo mai'; Santachiara con 'ossitocina'; Santamarea con 'Tutto questo mare dentro'; Santi con 'L'America ha fallito'; Sarai con 'I Bot'; Selina con 'Maledetta Icona'; Selma con 'Io sognerò'; Seltsam con 'Che guaio l'amore'; Shizarina con 'Bugie'; tiposchegge con 'adessormai'; Tommaso Vulpio con 'parole perse' e Ube con 'Se Verrà la Pioggia'.