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I Simpson, il ritorno a sorpresa: riecco Apu dopo quasi 10 anni

Il personaggio del commerciante ritrova la parola dopo un lungo silenzio

Una scena dell'ultimo episodio dei Simpson
Una scena dell'ultimo episodio dei Simpson
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19 ottobre 2026 | 20.15
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

I Simpson regalano una sorpresa e dopo 10 anni torna Apu Nahasapeemapetilon. La 38esima stagione del cartone (forse) più celebre della storia della tv ha proposto un ritorno in grande stile nella puntata 'Treehouse of Horror Presents: The Revengening', andata in onda domenica 18 ottobre negli Stati Uniti. Apu, il celebre gestore del supermercato Kwik-e-mark, è 'tornato a parlare' dopo quasi 10 anni di silenzio. Il personaggio, sempre presente nella serie, non proferiva parola da un episodio dell'ottobre 2017. Ora, riecco la voce con un colpo di scena. Variety, infatti, sottolinea che la Fox non ha distribuito in anticipo l'episodio 'The Revengening', legato a Halloween e i produttori hanno adottato procedure particolarmente riservate. A prestare l'attore al commerciante, dopo il lunghissimo silenzio, è stato il doppiatore e attore Sunil Malhotra.

Ha ritrovato la parola anche la moglie di Apu, Manjula, grazie a Janina Gavankar. La famiglia Nahasapeemapetilon rimarrà stabilmente nel 'cast' della serie, come ha spiegato il produttore Matt Selman. "Amiamo questo personaggio e volevamo farlo tornare in modo intelligente, nello stile tipico dei Simpson, consentendogli al contempo di evolversi. Siamo entusiasti del contributo che Sunil ha già dato al ruolo e non vediamo l’ora di vedere ancora di più Apu in futuro". In passato, a dare la voce ad Apu era stato Hank Azaria. Il personaggio era scivolato in secondo piano negli ultimi anni per le polemiche legate alla rappresentazione stereotipata di un commesso di origine asiatica e in particolare dell'Asia meridionale.

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