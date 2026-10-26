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Teo Teocoli, mesi difficili e paura di morire: "Ora sono in via di guarigione"

Il comico a 'Che tempo che fa' ha raccontato a Fabio Fazio di essere rimasto a Ibiza per circa tre mesi e mezzo senza uscire di casa e senza riuscire a godersi nemmeno il mare

Teo Teocoli, mesi difficili e paura di morire:
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26 ottobre 2026 | 08.53
Arianna Menotti
LETTURA: 1 minuti

"Sono in via di guarigione". Teo Teocoli rassicura il pubblico sulle sue condizioni di salute durante l’intervista a 'Che tempo che fa', il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, andata in onda domenica 25 ottobre. A 81 anni, il comico è tornato in televisione dopo mesi difficili, raccontando un periodo segnato dalla malattia, dalla paura di non farcela e da una lunga permanenza in casa a Ibiza. "Ci sono rimasto per tre mesi e mezzo, ma senza vedere il mare. Non sono mai uscito casa", ha spiegato a Fazio che gli chiedeva cosa fosse successo questa estate.

Tra i passaggi più significativi dell'intervista, il ricordo di una visita medica. Teocoli ha raccontato di aver chiesto al dottore: "Sto male?". La risposta, secondo il suo racconto, è stata diretta: "Sta malissimo. E io ho detto: 'sono morto'". Un episodio che Teocoli ha riproposto con la sua consueta ironia, strappando una risata al pubblico, senza però nascondere la preoccupazione provata in quei mesi.

L’artista non ha voluto entrare nei dettagli della patologia né chiarire la natura dell’intervento a cui è stato sottoposto. Al termine della conversazione, il pubblico in studio gli ha tributato una lunga ovazione. Fazio lo ha accompagnato mentre lasciava lo studio, a passi lenti, prima di stringerlo in un abbraccio.

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