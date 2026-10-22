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Terremoto, Castelli: "Con Short Attacks i giovani raccontano la voglia di futuro del Centro Italia"

Il commissario straordinario sisma 2016, durante la presentazione di 'Short Attacks', la call per talenti del cortometraggio dedicata al decennale del sisma che ha colpito il Centro Italia

Roberto Castelli - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
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"È importante raccontare cos'è stato il terremoto del Centro Italia perché dietro quella tragedia ci sono storie, anime, comunità, desideri, vittime, morti, ma anche tanta voglia di futuro". Lo ha detto Roberto Castelli, commissario straordinario sisma 2016, durante la presentazione di 'Short Attacks', la call per talenti del cortometraggio dedicata al decennale del sisma che ha colpito il Centro Italia, promossa da Cinecittà con Rai Cinema e struttura commissariale Sisma Centro Italia, presentata alla Festa del Cinema di Roma. "Questa voglia di futuro ci ha consentito di incrociare Cinecittà e di proporre a giovani società di produzione la sfida delle sfide, quella di candidarsi a presidiare il tema del cortometraggio, consentendoci di raccontare quella voglia di riscatto che è la cifra fondamentale di questi dieci anni", ha spiegato il commissario. "I primi anni sono stati complicatissimi, ora finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel per dirlo e condividerlo".

Per Castelli "Short Attacks è una delle strategie migliori" perché "ci aiuta a raccontare quelle storie di chi è rimasto o è tornato nelle comunità colpite dal sisma". L'appello è rivolto ad "artisti, videomaker, persone che vogliono cimentarsi" nella ricerca di "un'alleanza" per "seminare questa coscienza profonda di chi ha vinto la sfida di non andarsene da quei territori", ha concluso Castelli

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