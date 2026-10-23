"Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore". A rivelarlo è il conduttore e storico inviato di guerra Toni Capuozzo, che in un post su Facebook annuncia al pubblico di stare affrontando la battaglia con la malattia. "Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti", spiega Capuozzo. Che aggiunge: "Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla", aggiunge Capuozzo. Il riferimento è ad Alla Tcheranovskaya, una traduttrice e interprete di 68 anni di origini russe morta tragicamente il 23 dicembre 2025 a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio nella palazzina dove vive lo stesso Capuozzo.

"I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile", scrive ancora il giornalista. Al messaggio di Capuozzo fa seguito, tra gli atri, l'augurio dello stesso Luca Zaia. "Caro Toni - scrive - è una notizia che davvero mi colpisce tanto nel cuore. Voglio mandarti il mio abbraccio più forte e dirti che ti sono vicino, con tutto l'affetto e la stima che ho per te. Ripenso alla nostra bella chiacchierata al Fienile, a tutto quello che ci siamo raccontati. Ti voglio bene, Toni. Forza, amico mio, abbiamo ancora tante cose da dirci e tanti momenti da condividere. Un abbraccio grande, davvero".