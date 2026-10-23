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X Factor, Alice Fregoso è la prima eliminata dei Live

La concorrente della squadra di Gabbani ha dovuto lasciare il talent musicale

Alice Fregoso - Ipa/Fotogramma
Alice Fregoso - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 10.11
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Sono iniziati i Live Show di X Factor 2026. Il talent musicale di Sky è andato in onda ieri, giovedì 22 ottobre, con la prima puntata in diretta dopo la fase di selezione dei concorrenti, con i giudici Jake La Furia, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Irama che hanno deciso chi è il primo eliminato della nuova edizione.

A lasciare dopo una sola puntata lo show è stata Alice Fregoso, appartenente alla squadra di Gabbani, che ha perso l'ultimo decisivo scontro con Veronica, in squadra con Jake La Furia, la meno votata della prima manche. La giovane cantante ligure, originaria di Genova, si è con il suo cavallo di battaglia 'Disfruto' di Carla Morrison, ma ha perso la sfida con Veronica, che si era esibita sulle note di 'Voilà' di Barbara Pravi.

Quasi unanime la decisione dei giudici: Gabbani ha, ovviamente, eliminato Veronica, mentre Jake La Furia, Iezzi e Irama hanno tutti votato per l'eliminazione di Alice, che deve così lasciare X Factor.

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