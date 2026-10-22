X Factor 2026, gli X Pass di Giorgia rimettono tutto in gioco

Le squadre sono formate, i concorrenti pronti a salire sul palco e i quattro giudici hanno già definito le proprie strategie. Alla vigilia del primo Live di X Factor 2026, però, c'è ancora un'incognita capace di rimettere tutto in discussione: gli X Pass di Giorgia.

Un ripescaggio speciale che permetterà a due talenti eliminati alle Last Call, scelti dalla conduttrice, di tornare sul palco di Assago. Soltanto uno, però, potrà rientrare ufficialmente in gara e a decidere sarà il pubblico attraverso il televoto. Chi riuscirà a conquistare questa seconda occasione? Secondo gli esperti Sisal, sarebbe Matteo Bok. Giorgia, infatti, potrebbe decidere di dare una chance al ventitrenne milanese, che vive tra l’Italia e Miami, con alle spalle un passato da “giovane stella” dei talent internazionali, una candidatura ai Latin Grammy e un video TikTok virale nel 2020. Teo ha già conquistato i fan del programma, delusi dalla sua eliminazione, ed è al momento il favorito: una sua vittoria al televoto è data a 1,50.

Per guadagnare un posto tra i concorrenti ufficiali di X Factor, però, dovrà prima vincere il duello con Timothee Bonnardel, a 3,50, poiché sarebbe proprio lo studente francese a meritare il secondo X Pass di Giorgia. La cantante romana si è dimostrata affascinata dal timbro del ragazzo fin dalla sua prima esibizione, una vocalità che, d’altra parte, ha spaccato la giuria e conquistato il pubblico di YouTube e TikTok.

Tuttavia, ci sono anche altri nomi che, seppur con meno probabilità, potrebbero staccare uno dei due Pass assegnati dalla conduttrice: Elia Ballancin, un suo ritorno tra i concorrenti ufficiali del talent è offerto a 6,00, e Giorgia Cappelletti a 7,50.

Chiunque sarà il nome premiato dal pubblico, dovrà aspettare la fine della puntata per sapere a quale squadra e, quindi, a quale giudice sarà assegnato. L’X Pass di Giorgia, infatti, prenderà il posto del primo eliminato di X Factor.

Le opzioni più probabili sarebbero Jake La Furia o Francesco Gabbani. Alle loro squadre, infatti, appartengono i concorrenti al momento in lizza per l’eliminazione: Veronica Bruganelli e gli Scraffs appaiati a 2,25 su Sisal.it.

Tra ripescaggi, debutti sul palco ed eliminazioni, il primo Live promette quindi di rimescolare gli equilibri della competizione. Non ci resta che attendere l’inizio dello show!