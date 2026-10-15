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Alcaraz giocherà a Vienna, lo spagnolo in campo accetta la wild-card dopo il forfait di Sinner

Il rinvio del Six Kings Slam apre nuove opportunità nel calendario del numero 3 del mondo, pronto a tornare in Austria a cinque anni dall'ultima apparizione

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
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15 ottobre 2026 | 14.00
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz accetta la wild-card degli organizzatori e sarà in campo all'Erste Bank Open, l'Atp 500 di Vienna in programma dal 26 ottobre al 1° novembre. La presenza dello spagnolo arriva in un momento particolare, segnato dal forfait per infortunio di Jannik Sinner, campione in carica e presenza fissa in Austria. A favorire l'accordo è stato anche il rinvio a dicembre del Six Kings Slam, l'esibizione prevista in Arabia Saudita dal 21 al 24 ottobre e spostata dal 27 al 30 dicembre.

Il direttore del torneo Herwig Straka ha espresso grande soddisfazione per l'intesa raggiunta, sottolineando il prestigio del giocatore. Alcaraz tornerà così a Vienna dopo cinque anni dalla sua prima partecipazione, avvenuta nel 2021. In quell'edizione il murciano riuscì a raggiungere le semifinali, prima di arrendersi al tedesco Alexander Zverev.

Il numero 3 del ranking mondiale è atteso nella capitale austriaca sabato 24 ottobre, mentre il debutto sul campo centrale della Wiener Stadthalle è stato fissato dagli organizzatori per martedì 27 ottobre. La sua presenza arricchisce ulteriormente un torneo che può contare su diversi protagonisti del circuito internazionale. Tra i nomi più attesi figura proprio il tedesco Zverev, che sarà la prima testa di serie del torneo, in gara ci saranno anche l'azzurro Flavio Cobolli, il russo Daniil Medvedev, l'australiano Alex de Minaur e lo statunitense Frances Tiafoe, pronti a contendersi il titolo.

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