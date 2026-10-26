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Formula 1, Antonelli campione del mondo in Messico? Le combinazioni

Il pilota della Mercedes ha trionfato nel Gp degli Usa

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
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26 ottobre 2026 | 09.58
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli vede il titolo in Formula 1. Il pilota della Mercedes ha trionfato nel Gran Premio degli Usa, allungando in testa alla classifica Piloti ma rimandando l'appuntamento con il Mondiale, che potrebbe decidersi il prossimo weekend in Messico. Antonelli potrebbe festeggiare infatti il titolo con quattro Gp di anticipo, ma quali sono le combinazioni che regalerebbero il matematico trionfo all'azzurro?

Antonelli campione se...: le combinazioni

Sono diverse le combinazioni che permetterebbero ad Antonelli di laurearsi campione del mondo di Formula 1. Al momento il pilota della Mercedes ha 123 punti di vantaggio sul compagno George Russell, soltanto ottavo ad Austin, e 124 su Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari nell'ultimo Gp. Ad Antonelli ora servono soltanto due punti per conquistare il titolo: in Messico gli basterà arrivare tra i primi nove nel caso Russell vinca la gara, mentre potrebbe anche concedersi un decimo posto in caso di trionfo di Hamilton.

Se invece nessuno dei piloti britannici vincesse in Messico, Antonelli si laureerebbe campione del mondo indipendentemente dal suo risultato. Ciò significa che potrebbe anche non portare a casa nessun punto e conquisterebbe ugualmente il titolo.

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