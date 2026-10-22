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Barbaro (Asi), "200mila euro per recupero palestra e campo da calcio dentro Rebibbia"

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All’interno dell’istituto penitenziario di Rebibbia: ‘E’ solo l’inizio’.

Claudio Barbaro - (foto Ufficio stampa)
Claudio Barbaro - (foto Ufficio stampa)
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22 ottobre 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
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"C'è grande soddisfazione perché cercare di coniugare i tempi e le disponibilità di tutti coloro che si sono immediatamente prestati non è stata una cosa semplice", ha esordito così il presidente dell'ASI, Claudio Barbaro, durante la presentazione dell'avvio dei lavori di ristrutturazione di una palestra e di un campo da calcio all'interno dell'istituto penitenziario di Rebibbia.

Un obiettivo che è stato possibile raggiungere grazie alla fondazione di una rete di enti pubblici e privati. "Siamo riusciti a mettere insieme la cifra i 200mila euro addirittura al di sotto dei tempi che avevamo previsto - ha continuato il sottosegretario all'Ambiente -. Siamo partiti dieci mesi fa e non più tardi di trenta giorni fa abbiamo raggiunto la fatidica soglia necessaria"

"Venire qui oggi con il Ministro Abodi e con la presenza di tutte le istituzioni sportive, è stato un momento di grandissima soddisfazione. Oggi è un momento di partenza e non di arrivo", ha rimarcato Barbaro per poi continuare a dire che l'iniziativa di Rebibbia sarà la prima di una lunga serie in tutta Italia. "Cercheremo di ripetere quanto fatto qui all'interno di altri contesti come quelli di Rebibbia, cercando di far sì che gli organismi sportivi non contribuiscano solamente con gli aspetti di carattere finanziario ma anche con un presidio fisso con la possibilità di far venire istruttori e di organizzare degli eventi". Un'idea ambiziosa che permetterebbe alle strutture penitenziare di vivere "momenti di sport e quotidianità a tutti coloro che vogliono reinserirsi nella società", ha concluso.

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