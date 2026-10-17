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Serie A, oggi Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoblù ospitano la squadra di Chivu nella settima giornata di campionato

Pio Esposito - IPA
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17 ottobre 2026 | 07.18
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i nerazzurri affrontano il Bologna al Dall'Ara nella settima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal ko di San Siro contro il Bruges, in Champions League, mentre i rossoblù hanno agguantato nell'ultimo turno il primo successo della stagione contro il Lecce.

Bologna-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter, in campo alle 18:

Bologna (3-4-3) Skorupski; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino

Inter (3-5-2) Provedel; Bisseck, Pavard, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

Bologna-Inter, dove vederla

La partita di campionato tra Bologna e Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

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