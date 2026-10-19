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Champions League: la Roma contro lo Slovan vede la prima vittoria

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Hojlund, in gol a 2,00 su Sisal.it, guida il Napoli all’assalto del Bodo

Champions League: la Roma contro lo Slovan vede la prima vittoria
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19 ottobre 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
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La Roma, dopo un pareggio e una sconfitta, vuole centrare la prima vittoria stagionale in Champions League. L’occasione è ghiotta visto che, all’Olimpico, si presenta lo Slovan Bratislava, fanalino di coda della manifestazione. Gli esperti Sisal vedono i giallorossi favoritissimi a 1,19 rispetto al 19 degli ospiti mentre si scende a 8,00 per il pareggio. I capitolini vanno a caccia, in tutte le competizioni, del sesto clean sheet dell’anno, ipotesi offerta a 1,80. La Roma, come è consuetudine, potrebbe partire subito forte tanto che vedere almeno due reti di Malen e compagni nel primo tempo è dato a 2,20. I goal potrebbero arrivare sia da fuori area, a 2,25, che dalla panchina, a 1,85 mentre si sale fino a 7,50 per un’autorete. Scontata la squalifica in campionato, “Bobby” Malen, primo marcatore a 3,00, è pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco romanista mentre non è da escludere vedere al suo fianco Santiago Castro, a 1,65, soprattutto dopo la rete segnata al Genoa.

Ancora più delicata appare la situazione del Napoli, due sconfitte nelle prime due uscite in Champions League, e una situazione che non permette più errori. Gli esperti Sisal ritengono De Bruyne e compagni favoriti a 1,62 contro il Bodo, vincente a 5,00 mentre il pareggio è offerto a 4,50. Partita che potrebbe riservare molti gol tanto che l’Over, a 1,45, si fa preferire all’Under, a 2,60. I ragazzi di Allegri, a 1,50, sono avanti nel segnare il primo gol della partita rispetti ai norvegesi, offerti a 2,80. Si preannuncia una gara intensa e, forse, spigolosa: un rigore è dato a 2,90, un’espulsione a 4,00 mentre lo scenario di vedere estratti almeno 5 cartellini è offerto a 3,10. Rasmus Hojlund, in gol a 2,00, guida il Napoli all’assalto del Bodo mentre Kevin De Bruyne, gol o assist a 1,75, e Scott McTominay, nel tabellino dei marcatori a 2,25, gli daranno supporto. I gialloneri, dal canto loro, si affidano alla meteora milanista Jens Hauge, idolo dei tifosi del Bodo: una rete del numero 10 norvegese è offerta a 5,00.

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Champions League Roma Slovan Bratislava Napoli Bodo/Glimt Malen
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