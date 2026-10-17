circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Bologna-Inter - Diretta

La squadra di Palladino ospita i nerazzurri nella settima giornata di campionato

Marcus Thuram - IPA
Marcus Thuram - IPA
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 17.12
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i nerazzurri affrontano il Bologna al Dall'Ara nella settima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal ko di San Siro contro il Bruges, in Champions League, mentre i rossoblù hanno agguantato nell'ultimo turno il primo successo della stagione contro il Lecce. Si comincia alle 18.

Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, il Bologna sarà impegnato a Cagliari sabato 24 ottobre alle 15. L'Inter ospiterà la Fiorentina a San Siro domenica 25 ottobre alle 12:30.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza