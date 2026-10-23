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Maignan si scusa: "Gesto non intenzionale ma ho dato una cattiva immagine, non volevo abbandonare i miei compagni"

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Il portiere rossonero fa mea culpa all'indomani della manata in faccia a un avversario che gli è costata l'espulsione nel match di Europa League e Bournemouth

Mike Maignan - Ipa/Fotogramma
Mike Maignan - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 14.41
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo fare spazio nella mia area. Purtroppo ho dato una cattiva immagine, specialmente tra i giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e di capitano sono. Conoscono le mie intenzioni e abbandonarli non era ciò che volevo. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni fatte da certe persone e da certi media". Il portiere del Milan Mike Maignan fa mea culpa sui social all'indomani dell'espulsione subita al Vitality Stadium al 27' del primo tempo del match di Europa League contro il Bournemouth. Il 31enne portiere francese ha lasciato i suoi compagni, già sotto di una rete, in dieci uomini per una manata in faccia ad un avversario.

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