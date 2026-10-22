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Europa League, oggi Juventus-Rennes - Diretta

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I bianconeri ospitano i francesi in un match della terza giornata della fase campionato

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
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22 ottobre 2026 | 17.45
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, giovedì 22 ottobre, il club bianconero ospita il Rennes all'Allianz Stadium nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Nelle prime due partite i bianconeri hanno sconfitto in casa gli olandesi del Nec per 5-0 e in trasferta il Celta Vigo per 2-1. Negativo invece il cammino in campionato con una sola vittoria nelle ultime 5 partite, con il ko casalingo per 0-3 contro la Lazio nell'ultimo turno. Buono il cammino dei francesi in Europa League, dopo il pareggio per 0-0 all'esordio in trasferta con lo Sturm Graz hanno superato 2-1 in casa l'Ofi Creta.

Nella quarta giornata di Europa League, tra due settimane, la Juventus sarà impegnata in trasferta contro l'AZ Alkmaar, mentre il Rennes ospiterà l'Olympiacos.

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