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Ligue 1, scandalo arbitrale: la tecnologia scambia il guanto del portiere per il pallone e convalida una rete

Succede tutto in Auxerre-Le Mans, per la furia dei padroni di casa contro la goal-line technology

Will Still - Ipa/Fotogramma
Will Still - Ipa/Fotogramma
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26 ottobre 2026 | 11.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Scandalo arbitrale in Francia. Durante l'ultima giornata di Ligue 1, la partita tra Auxerre e Le Mans ha fatto notizia non per il risultato, con la partita che è terminata 1-1, ma bensì per una clamorosa svista arbitrale, o meglio della goal-line technology, ovvero il sistema utilizzato per stabilire se il pallone ha superato interamente la linea di porta.

Una tecnologia matematica e difficilmente fallibile, ma che sembra aver mostrato qualche crepa. In occasione della rete del momentaneo vantaggio del Le Mans firmato da Buades al 48', il portiere dell'Auxerre ha provato a intervenire sul colpo di testa dell'avversario, respingendolo con una mano ma non abbastanza per tenerlo fuori dalla porta.

La goal line technology ha infatti assegnato la rete, ma sul gol rimane qualche ombra. Secondo l'immagine generata dal sistema infatti, quella mostrato sembra essere il guanto del portiere e non il pallone, che appare invece esattamente sulla linea di porta. "Mi hanno detto che si sono attivati solo 2 sensori su 4 e che c’è stato un problema informatico. Una cosa senza precedenti", ha denunciato l'allenatore dell'Auxerre Will Still, che ha raccontato di averne parlato con gli arbitri che avrebbero ammesso l'errore.

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