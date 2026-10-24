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Contatto Beukema-Balerdi sul gol del 3-3, proteste in Napoli-Roma

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Episodio arbitrale nell'ottava giornata di Serie A

L'esultanza di Balerdi - Ipa/Fotogramma
L'esultanza di Balerdi - Ipa/Fotogramma
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24 ottobre 2026 | 20.11
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Furia Allegri in Napoli-Roma. Oggi, sabato 24 ottobre, gli azzurri hanno pareggiato con i giallorossi per 3-3 nel big match dell'ottava giornata di Serie A, al termine di una partita caratterizzata da alcuni episodi arbitrali. In occasione del gol del definitivo 3-3 firmato da Belerdi, Beukema ha lamentato un fallo proprio del difensore argentino ai suoi danni, con l'arbitro che ha però lasciato correre fino a convalidare la rete giallorossa.

Succede tutto all'89'. Balerdi si spinge fino al limite dell'area e va a contatto con Beukema, che cade dopo il contrasto con l'ex Marsiglia. Il centrale del Napoli resta a terra e lamenta un fallo, mentre quello giallorosso salta libero da marcatura sul cross dalla destra di Wesley e firma la rete del definitivo 3-3.

Immediate le proteste di Allegri, che viene espulso, e dei giocatori del Napoli. Il Var ferma tutto ma il check è rapido e l'arbitro convalida. Le immagini mostrano effettivamente un contatto tra Balerdi e Beukema, ma troppo leggero per portare all'annullamento della rete.

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