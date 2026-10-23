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Juventus, infortunio per Celik: come sta e quando torna in campo

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Il terzino bianconero ha accusato un problema fisico contro il Rennes

Zeki Celik - Afp
Zeki Celik - Afp
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23 ottobre 2026 | 09.47
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Zeki Celik. Il difensore della Juventus ha rimediato un problema muscolare durante la partita contro il Rennes, valida per la terza giornata di Europa League e pareggiata 2-2 all'Allianz Stadium, uscendo anzitempo dal campo. Schierato titolare sulla fascia destra, Celik è stato sostituito da Kalulu e si sottoporrà nelle prossime ore agli esami per valutare l'entità dell'infortunio.

Celik ha lamentato un dolore alla coscia destra e salterà la trasferta di campionato contro il Lecce, in programma domenica 25 ottobre. La sua presenza è da considerare in dubbio anche per la sfida infrasettimanale contro il Genoa a Marassi, mentre Spalletti spera di recuperarlo per il big match contro il Napoli di domenica 1 novembre.

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