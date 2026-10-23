Il terzino bianconero ha accusato un problema fisico contro il Rennes
Infortunio per Zeki Celik. Il difensore della Juventus ha rimediato un problema muscolare durante la partita contro il Rennes, valida per la terza giornata di Europa League e pareggiata 2-2 all'Allianz Stadium, uscendo anzitempo dal campo. Schierato titolare sulla fascia destra, Celik è stato sostituito da Kalulu e si sottoporrà nelle prossime ore agli esami per valutare l'entità dell'infortunio.
Celik ha lamentato un dolore alla coscia destra e salterà la trasferta di campionato contro il Lecce, in programma domenica 25 ottobre. La sua presenza è da considerare in dubbio anche per la sfida infrasettimanale contro il Genoa a Marassi, mentre Spalletti spera di recuperarlo per il big match contro il Napoli di domenica 1 novembre.