Intervento duro del difensore bianconero sul portiere del Rennes, colpito e costretto a restare a terra. L’arbitro estrae l’ammonizione, ma l’episodio poteva avere conseguenze più pesanti.
Momenti di tensione durante la sfida tra Juventus e Rennes di Europa League, con Federico Gatti protagonista di un episodio al 20' che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Il difensore bianconero si prende un cartellino giallo per un colpo rifilato a Samba proprio mentre il portiere del Rennes si appresta a effettuare il rinvio.
Un intervento che accende immediatamente le polemiche e lascia qualche dubbio sulla severità della sanzione. Gatti rischia tantissimo: il contatto arriva direttamente sul portiere avversario e l'arbitro decide di punire il difensore con l'ammonizione. Una decisione che evita conseguenze disciplinari più pesanti per la Juventus, ma che non cancella la pericolosità dell'episodio.
Samba, infatti, resta a terra dopo aver ricevuto il colpo al petto. Le condizioni del portiere richiedono l'intervento dello staff medico del Rennes, costretto a entrare in campo per prestargli assistenza.