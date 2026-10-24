circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Roma, Allegri chiede un cartellino rosso per Gollini: cos'è successo

sponsor

Episodio arbitrale nell'ottava giornata di Serie A

Gollini - Ipa/Fotogramma
Gollini - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 18.46
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Napoli-Roma. Oggi, sabato 24 ottobre, gli azzurri hanno ospitato i giallorossi nell'ottava giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. Nel corso del primo tempo infatti la squadra di Allegri ha reclamato un'espulsione ai danni di Gollini, con l'arbitro Colombo che ha però lasciato correre.

Succede tutto poco dopo la mezz'ora di gioco. De Bruyne viene lanciato in profondità e coglie impreparata la difesa della Roma, ma non Gollini, che esce fuori dalla sua area e respinge il pallone sul tentativo di lob del centrocampista azzurro. Il portiere giallorosso colpisce il pallone con la mano e da qui derivano le proteste immediate dei giocatori e della panchina del Napoli, con Allegri furioso con il quarto uomo.

Le immagini però mostrano come il braccio sia attaccato al corpo, non aggiungendo quindi volume alla figura e risultando di fatto ininfluente. Per questo il Var non richiama l'arbitro e Colombo lascia correre tra i fischi del Maradona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Kim Kardashian e Naomi Watts: "Donne lottano ancora per essere al sicuro, credute e pagate il giusto" - Video
Sangiuliano: "Ho portato 1 miliardo di euro per la cultura a Napoli" - Video
Butti: "Governo innovatore nella tecnologia ma con uomo sempre al centro"
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza