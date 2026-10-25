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MotoGP Australia, cancellato il GP di Phillip Island per maltempo

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Annullate anche Moto2 e Moto3

MotoGP Australia, cancellato il GP di Phillip Island per maltempo
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25 ottobre 2026 | 07.47
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Il Moto Gp a Phillip Island, in Australia, è stato annullato a causa delle cattive condizioni del meteo. La gara era stata inizialmente posticipata alle 5 a causa della scarsa visibilità e della pioggia, che compromettevano le possibilità di volo agli elicotteri di soccorso. Marc Marquez non ha dunque avuto la possibilità di allungare il suo vantaggio nel campionato del mondo su Jorge Martin, infortunato. Gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara nonostante il tutto esaurito. Anche le gare di Moto3 e Moto2 sono state annullate.

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