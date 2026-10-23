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MotoGp, domani qualifiche e gara sprint Gp Australia: orario e dove vederle

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I piloti tornano in pista a Phillip Island per dare la caccia ai primi punti del weekend

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 13.18
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal weekend del Gp d'Indonesia, il Motomondiale si sposta a Phillip Island per il Gp d'Australia e domani, sabato 24 ottobre, tocca alle qualifiche e alla gara sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia a Mandalika, dove ha preceduto altre tre moto di Noale, quelle di Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. Il romagnolo è stato anche il più veloce nelle prequalifiche davanti a Fernandez e a Marc Marquez con la Ducati. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti di domani in tv e streaming.

MotoGp Australia, il programma del sabato

Ecco gli appuntamenti del Gp d'Australia di domani, sabato 24 ottobre:

Ore 1:05 - Prove libere 2

Ore 1:45 - Qualifiche ufficiali

Ore 6 - Sprint Race

MotoGp Australia, dove vedere qualifiche e gara sprint

Le qualifiche e la gara sprint del Gp d'Australia saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGp (208) e in chiaro su Tv8. Gli appuntamenti di domani, sabato 24 ottobre, saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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