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Napoli-Roma primo match in chiaro su Dazn per la Serie A 2026-27

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In programma sabato 24 ottobre alle 18, il match porterà gli appassionati sul manto verde del Maradona. Cosa fare per guardare la partita gratis

Alcuni giocatori della Roma - (IPa)
Alcuni giocatori della Roma - (IPa)
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22 ottobre 2026 | 10.21
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

A due anni dalla prima partita di Serie A trasmessa gratuitamente in diretta streaming, Dazn rinnova l'appuntamento. Napoli-Roma sarà la prima sfida in chiaro scelta dalla piattaforma di intrattenimento sportivo per la nuova stagione 2026-2027. Il big match dell’ottava giornata di campionato rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere, in esclusiva su Dazn, connessi in live streaming anche senza abbonamento.

Napoli-Roma, come vederla gratis in chiaro

In programma sabato 24 ottobre alle 18, il match porterà gli appassionati sul manto verde del Maradona per quello che è da sempre un gran classico del calcio italiano. La Roma di Gasperini, tornata alla vittoria anche grazie alla spinta dei giovani talenti classe 2007, è saldamente al terzo posto in classifica, a due punti da Inter e Lazio. Sabato affronterà un Napoli reduce dalla vittoria in Champions.

Per guardare la partita gratis, basta andare su dazn.com, scorrere verso il basso nella homepage fino alla sezione 'FreeZone Days' e cliccare su 'Registrati Gratis', inserendo indirizzo e-mail e completando la registrazione del proprio account. A questo punto, sarà possibile guardare gratuitamente Napoli-Roma con tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Per guardarla su una Smart tv, si deve aprire l'app Dazn dalla tv e cliccare su 'FreeZone Days', inquadrare il QR Code con lo smartphone, inserire il l'indirizzo e-mail e completare la registrazione dell'account.

Il consiglio

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare e aggiornare l’app Dazn e sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

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