circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi sfidano i rossoblù nella settima giornata di campionato

Rodrigo Mora - Ipa/Fotogramma
Rodrigo Mora - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 07.55
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i giallorossi affrontano il Genoa - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella settima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla remuntada subita in Champions League dal Real Madrid, che si è imposto per 4-3, mentre nell'ultimo turno di Serie A aveva pareggiato 0-0 con il Como al Sinigaglia. Quella di De Rossi invece aveva trovato la prima vittoria stagionale battendo al Ferraris la Fiorentina per 2-1.

Roma-Genoa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Genoa è in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Castro. All. Gasperini.

Genoa (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Traoré, Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

Roma-Genoa, dove vederla in tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW r dulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma genoa
Vedi anche
Crans Montana, padre Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza