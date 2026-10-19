Serse Cosmi non ci sta. E, in conferenza stampa, si sfoga dopo il 2-2 della sua Salernitana contro la Scafatese: "Sono triste per la squadra, non meritava di uscire dileggiata dal campo - ha detto il tecnico -. I ragazzi non devono preoccuparsi e devono essere forti. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per portarla a casa". L'allenatore dei granata, decimi nel Girone C della Serie C con soli 14 punti, ha parlato del momento dei suoi, fischiati a fine partita: "Io quando alleno una squadra, a casa mia, vorrei giocare in casa".

Serse Cosmi cambia voce in conferenza stampa, di nuovo https://t.co/upOx1dd1ls — Nicklas Bahre (@NicklasBahre) October 19, 2026

Cosmi si sfoga e... cambia voce

L'allenatore granata ha aggiunto: "Io devo regolare i conti con voi? Spiegatemi. Non voglio fare il vecchio, ma sapete quante volte sono stato in una sala stampa e a quante domande che non erano sulla qualità del cross ho risposto? Me ne hanno fatte milioni di domande, più o meno pertinenti, e ho sempre risposto. Tu dici che sono inca**ato... certo che lo sono. Non vinciamo una partita che la Salernitana meritava di vincere. Che ti aspetti? Questo vuol dire regolare i conti?". La curiosità, diventata presto virale sul web, è che Cosmi - durante il suo intervento - ha cambiato voce... senza accorgersene.

Quando Cosmi raccontò: "Ho fatto il doppiatore"

Un episodio non nuovo per il tecnico e già successo un passato. Tanto che, durante la sua esperienza al Crotone (nel 2021), Cosmi ne parlò con il sorriso rispondendo alla domanda di un tifoso: "Molti non lo sapranno ma io ho fatto anche il doppiatore per un film della Disney, 'I Robinson'. Mi chiamarono per fare la parte di un professore, un coach. Mi capitava di cambiare voce senza volerlo. I responsabili di quel doppiaggio rimasero colpiti perché io lo faccio senza volerlo, mentre per i doppiatori è un risultato che arriva dopo tantissimi anni di allenamenti...".