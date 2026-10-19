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Zverev numero 1 Atp a fine 2026, ma quando sorpasserà Sinner? Le ipotesi

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Il tedesco ha fallito l'aggancio all'azzurro a Shanghai e ritenterà il sorpasso nelle prossime settimane

Sinner - IPA
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19 ottobre 2026 | 14.05
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il 2026 si chiuderà con un nuovo numero uno del ranking Atp. E sarà Alexander Zverev, certo di chiudere l'anno tennistico da dominatore dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai dello scorso 12 ottobre. Con Sinner out nel finale di stagione per l'infortunio al ginocchio, Alcaraz non potrà più raggiungere il primo posto. E terminerà la stagione di sicuro dietro al futuro re, vincitore quest'anno di Roland Garros e Us Open, e al fuoriclasse azzurro.

Come cambia il ranking Atp per Sinner

Com'è la situazione attuale del ranking Atp? In testa c'è ancora Jannik Sinner, a quota 10.450 punti, ma l'azzurro perderà lo scettro nelle prossime settimane, a causa dell'assenza: il tedesco occupa invece il secondo posto con 10.070 punti, 4.460 più di Alcaraz. Quando potrà concretizzarsi il sorpasso in vetta? La prima occasione utile per Zverev arriverà il 2 novembre 2026: nella settimana che si chiuderà con domenica 25 ottobre, Sinner perderà 500 punti, mentre Zverev 330. Nella successiva Jannik perderà poi altri 1000 punti, rispetto ai 400 del tedesco. Per diventare ufficialmente numero uno al mondo il 2 novembre, Zverev dovrà così raggiungere la semifinale nell'Atp 500 di Vienna.

Se il tedesco non dovesse raccogliere abbastanza punti nei prossimi tornei, il sorpasso diventerà invece realtà alle Atp Finals, ultimo torneo della stagione.

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