circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, niente Bonus Pool: Jannik deve rinunciare a 4 milioni

sponsor

Il tennista azzurro è stato costretto a saltare la seconda parte di stagione per infortunio

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'infortunio costa caro a Jannik Sinner. Il tennista azzurro, costretto a saltare il resto della stagione a causa del problema al ginocchio che lo tiene lontano dai campi dalla finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev, destinato a sorprassarlo al numero 1 del ranking Atp, vede anche diminuire i suoi guadagni, almeno per quello che riguarda i premi.

Sinner infatti non potrà godere del Bonus Pool, il premio, pari a circa 21,5 milioni di euro, che distribuisce l'Atp ogni anno tra i top 30 del ranking, in base ai risultati ottenuti nei Masters 1000. Il bonus tiene però conto soltanto dei tornei considerati 'obbligatori' e per accedervi un giocatore deve partecipare ad almeno cinque di questi. E proprio questa norma non permette a Sinner di intascare i circa 4,5 milioni di dollari che gli spetterebbero.

Sinner è stato costretto a saltare tutti i Masters 1000 in programma nella seconda parte di stagione, e del conteggio non fa parte Montecarlo, che non è tra quelli obbligatori. L'azzurro ha quindi saltato il 50% degli eventi obbligatori e così non è riuscito a godere del bonus.

Quanto è costato l'infortunio a Sinner

L'infortunio è costato in totale a Sinner circa 17 milioni di, potenziali, premi. Dopo aver rinunciato a Cincinnati, US Open e Pechino, l'azzurro non ha partecipato al Masters 1000 di Shanghai e ha annunciato il suo forfait anche dal torneo di Parigi, oltre che alle Atp FInals e al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo-esibizione in programma in Arabia Saudita posticipato a dicembre a causa della guerra in Medio Oriente.

A Vienna, lo scorso anno, Sinner conquistò oltre 500mila euro grazie al trionfo contro Zverev in finale. Ancora più soldi erano arrivati a Parigi, dove battendo Auger-Aliassime all'ultimo atto del Masters 1000 riuscì a incassare quasi un milione (946mila per la precisione). Sinner vinse poi le Atp Finals senza perdere nemmeno una partita, conquistandosi un totale di 4 milioni e mezzo di euro.

Discorso a parte riguarda il Six Kings Slam. Il torneo arabo prevede già un bonus di partecipazione di 1,5 milioni e grazie al suo trionfo su Alcaraz in finale riuscì a portare a casa più di 5 milioni di euro. Ai premi raccolti sul campo si era poi aggiunto proprio il Bonus Pool, che gli aveva permesso di intascare 4 milioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 7: protagonisti Kasia Smutniak e la serie su Melania Rea - Videonews dalla nostra inviata
Morte David Rossi, commissione d'inchiesta fa i nomi di due persone coinvolte - Video
Ex Ilva, operai bloccano l'aeroporto di Genova: "Le piste sono chiuse" - Video
Juve-Lazio, rissa tra tifosi bianconeri sugli spalti e la partita si ferma - Video
Caro carburanti, agricoltori in piazza a Firenze: "Non ci muoveremo da qui" - Video
Una Gioconda con doppia mastectomia, il murale a Milano per la Giornata contro il cancro al seno - Video
News to go
Milano, oltre 200 fermati per la guerriglia urbana: 80% sono minorenni
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza