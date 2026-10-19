L'infortunio costa caro a Jannik Sinner. Il tennista azzurro, costretto a saltare il resto della stagione a causa del problema al ginocchio che lo tiene lontano dai campi dalla finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev, destinato a sorprassarlo al numero 1 del ranking Atp, vede anche diminuire i suoi guadagni, almeno per quello che riguarda i premi.

Sinner infatti non potrà godere del Bonus Pool, il premio, pari a circa 21,5 milioni di euro, che distribuisce l'Atp ogni anno tra i top 30 del ranking, in base ai risultati ottenuti nei Masters 1000. Il bonus tiene però conto soltanto dei tornei considerati 'obbligatori' e per accedervi un giocatore deve partecipare ad almeno cinque di questi. E proprio questa norma non permette a Sinner di intascare i circa 4,5 milioni di dollari che gli spetterebbero.

Sinner è stato costretto a saltare tutti i Masters 1000 in programma nella seconda parte di stagione, e del conteggio non fa parte Montecarlo, che non è tra quelli obbligatori. L'azzurro ha quindi saltato il 50% degli eventi obbligatori e così non è riuscito a godere del bonus.

Quanto è costato l'infortunio a Sinner

L'infortunio è costato in totale a Sinner circa 17 milioni di, potenziali, premi. Dopo aver rinunciato a Cincinnati, US Open e Pechino, l'azzurro non ha partecipato al Masters 1000 di Shanghai e ha annunciato il suo forfait anche dal torneo di Parigi, oltre che alle Atp FInals e al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo-esibizione in programma in Arabia Saudita posticipato a dicembre a causa della guerra in Medio Oriente.

A Vienna, lo scorso anno, Sinner conquistò oltre 500mila euro grazie al trionfo contro Zverev in finale. Ancora più soldi erano arrivati a Parigi, dove battendo Auger-Aliassime all'ultimo atto del Masters 1000 riuscì a incassare quasi un milione (946mila per la precisione). Sinner vinse poi le Atp Finals senza perdere nemmeno una partita, conquistandosi un totale di 4 milioni e mezzo di euro.

Discorso a parte riguarda il Six Kings Slam. Il torneo arabo prevede già un bonus di partecipazione di 1,5 milioni e grazie al suo trionfo su Alcaraz in finale riuscì a portare a casa più di 5 milioni di euro. Ai premi raccolti sul campo si era poi aggiunto proprio il Bonus Pool, che gli aveva permesso di intascare 4 milioni.