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Serie A, oggi Venezia-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per gli azzurri nella settima giornata di campionato

Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
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17 ottobre 2026 | 07.55
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 17 ottobre, gli azzurri sfidano il Venezia - in diretta tv e streaming - al Penzo nella settima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal, che si è imposto per 3-1, mentre in campionato aveva battuto il Frosinone 3-0. Il Venezia invece, che ha accolto Davide Nicola in panchina dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, aveva perso a Bergamo contro l'Atalanta per 3-1.

Venezia-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Venezia e Napoli è in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 15. Ecco la probabile formazione:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Lang; Hojlund. All. Allegri.

Venezia-Napoli, dove vederla in tv

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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