Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 17 ottobre, gli azzurri sfidano il Venezia - in diretta tv e streaming - al Penzo nella settima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal, che si è imposto per 3-1, mentre in campionato aveva battuto il Frosinone 3-0. Il Venezia invece, che ha accolto Davide Nicola in panchina dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, aveva perso a Bergamo contro l'Atalanta per 3-1.

Venezia-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Venezia e Napoli è in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 15. Ecco la probabile formazione:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Lang; Hojlund. All. Allegri.

Venezia-Napoli, dove vederla in tv

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.