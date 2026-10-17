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Zverev ko in semifinale a Shanghai e Sinner ringrazia

Il tedesco battuto da Davidovich Fokina in tre set e Sinner allunga il suo regno da numero 1 al mondo

Alexander Zverev - Ipa
Alexander Zverev - Ipa
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17 ottobre 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
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Uscita di scena a sorpresa nel torneo Atp di Shanghai. Il tedesco Alexander Zverev, numero uno del tabellone e prossimo numero uno del mondo visto lo stop per infortunio di Jannik Sinner, è stato battuto in semifinale da Alejandro Davidovich Fokina, 25esima testa di serie, per 5-7, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di gioco.

Il 27enne di Malaga ora sfiderà in finale il vincente della sfida tra Rafa Jodar e Daniil Medvedev. Il ko di Zverev consente a Sinner di mantenere lo scettro di numero 1 del tennis mondiale ancora un po'. L'appuntamento per il sorpasso è rimandato quindi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. 

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