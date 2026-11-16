circle x black
Cerca nel sito
 

Approvato dalla Camera il decreto che rinvia lo stop dei veicoli Euro 5

Segui Adnkronos su Google
16 novembre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con 130 voti a favore e 83 contrari, oltre a 5 astenuti, la Camera ha approvato in I lettura il Decreto Veicoli Euro 5, che prevede il rinvio di ulteriori 12 mesi, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, del termine entro il quale le Regioni del bacino padano – Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna - sono tenute a introdurre restrizioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5. Il provvedimento approvato passa ora al Senato per la seconda fase dell’iter parlamentare. Prima del voto finale, sono stati esaminati e accolti alcuni ordine del giorno, tra cui uno in tema di revisione della pianificazione ambientale volta a riconoscere la particolarità orografica e meteoclimatica del bacino padano. Nel dibattito post voto, uno dei temi emersi da più parti è la necessità di maggiori investimenti nel trasporto pubblico locale, nel trasporto ferroviario, nella logistica sostenibile come valida alternativa al traffico di auto private e di mezzi commerciali inquinanti. Il provvedimento è passato al Senato per la seconda fase d’esame che ha preso il via in Commissione Ambiente.
La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Commercio, cresce età media titolari negozi e ristoranti
Atp Finals, è il giorno di Alcaraz e Cobolli: il day 2 a Torino - Videonews dal nostro inviato
Leone XIV vola sui cieli del Perù in elicottero, il video del Papa nella cabina di pilotaggio
News to go
Influenza, quasi 500mila italiani a letto con virus respiratori
Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: "Darà il massimo per l'Italia"
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza