Approvato dalla Camera il decreto che rinvia lo stop dei veicoli Euro 5

Con 130 voti a favore e 83 contrari, oltre a 5 astenuti, la Camera ha approvato in I lettura il Decreto Veicoli Euro 5, che prevede il rinvio di ulteriori 12 mesi, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, del termine entro il quale le Regioni del bacino padano – Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna - sono tenute a introdurre restrizioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5. Il provvedimento approvato passa ora al Senato per la seconda fase dell’iter parlamentare. Prima del voto finale, sono stati esaminati e accolti alcuni ordine del giorno, tra cui uno in tema di revisione della pianificazione ambientale volta a riconoscere la particolarità orografica e meteoclimatica del bacino padano. Nel dibattito post voto, uno dei temi emersi da più parti è la necessità di maggiori investimenti nel trasporto pubblico locale, nel trasporto ferroviario, nella logistica sostenibile come valida alternativa al traffico di auto private e di mezzi commerciali inquinanti. Il provvedimento è passato al Senato per la seconda fase d’esame che ha preso il via in Commissione Ambiente.

La scheda del provvedimento