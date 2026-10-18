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Napoli, 18enne ucraina denuncia: "Io sequestrata e violentata"

Il racconto della giovane agli investigatori: ore di paura e violenza. La procura ha avviato gli accertamenti per verificare ogni dettaglio della denuncia

Polizia, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Polizia, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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18 ottobre 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
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Una 18enne ucraina che vive a Pozzuoli ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata in un appartamento vicino alla stazione centrale di Napoli. Lo riporta il quotidiano 'La Repubblica'. Secondo il racconto della ragazza, due uomini di nazionalità straniera, avrebbero abusato di lei, dopo averle iniettato per endovena una sostanza stupefacente. Sul caso sta indagando la polizia dopo che la giovane, all'alba di sabato, si è presentata in Commissariato sotto choc e con segni di violenza sul corpo.

Trasportata al Cardarelli con un'ambulanza, le è stata data una prognosi di 30 giorni per aggressione fisica e di natura sessuale. Le indagini vengono condotte dalla sezione specializzata della Squadra mobile della questura, con il coordinamento dei pm della sezione 'Fasce deboli' della procura.

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18enne ucraina rapita violentata napoli
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