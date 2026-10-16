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AI, Cacciamani (Cinecittà): "Appello per rendere consapevoli giovani che non può sostituire creatività"

Manuela Cacciamani - (Adnkronos)
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16 ottobre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
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"Il mio appello alle istituzioni, me inclusa, è quello di lavorare sulla formazione dei ragazzi per renderli consapevoli che la loro creatività non può essere sostituita dall'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo investire sui ragazzi affinché loro si ricordino che sono unici nel modo di pensare e che l'intelligenza artificiale è un ottimo strumento che devono utilizzare, ma che non sostituirà mai l'autenticità del proprio pensiero". Lo ha detto Manuela Cacciamani, ad e dg Cinecittà, in occasione della conferenza stampa - moderata dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario - di presentazione della prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, che ha preso ufficialmente il via oggi, negli spazi del Wegil di Roma.

"Su questo - avverte - ci dobbiamo lavorare tutti. Cinecittà lo sta facendo insieme al ministero della Cultura. Con un progetto molto bello che si chiama Short Attacks, che investe su i giovani under 35. E' un'iniziativa che sostiene i giovani talenti del cinema italiano attraverso la produzione di cortometraggi inediti".

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Intelligenza Artificiale Creatività Formazione Tecnologia
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