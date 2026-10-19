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Protesta tir contro il caro carburanti, Al Bano: "Ho vissuto la povertà, li capisco: forze politiche si uniscano"

Il cantante di Cellino San Marco auspica che le istanze degli autotrasportatori possano essere accolte

Al Bano - (Fotogramma/Ipa)
Al Bano - (Fotogramma/Ipa)
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19 ottobre 2026 | 13.46
Ilaria Floris
LETTURA: 2 minuti

"Tutto quello che sta succedendo non è piacevole. Io, vivendo qui, questo disagio lo percepisco, lo vivo: riesco a fare il contadino semplicemente perché il cantante lo sostiene ma qui la vita è veramente dura, veramente durissima". A parlare con l'Adnkronos è Al Bano, commentando così le proteste degli autotrasportatori che stanno paralizzando il Sud Italia, in particolare la Puglia e la Calabria, per il caro carburanti. "Li capisco e ne soffro perché so cosa vuol dire povertà: l'ho conosciuta molto bene e per moltissimi anni", dice il cantante di Cellino San Marco.

"Mi auguro che ci sia benzina per tutti"

L'artista fa un'analisi della situazione dal punto di vista socio-politico: "Questo benedetto 'miracolo economico' ogni volta che incomincia a nascere c'è subito una forza che è pronta a distruggerlo - osserva -. Se non troviamo un equilibrio l'Italia viene sempre martellata: è sempre così, sempre, e mi dispiace molto".

Per risolvere la situazione "ci vuole l'unione di tutte le forze intellettuali e culturali - scandisce Al Bano, che nelle terre pugliesi ha avviato delle attività agricole e vitivinicole -. E' necessario unirsi per risolvere le problematiche, qua invece ci dividiamo per appesantirle". L'auspicio di Al Bano è che le istanze degli autotrasportatori possano essere accolte: "Mi auguro che ci sia benzina per tutti; mi auguro che si possa raggiungere quel pizzico di benessere che è frutto di un grande lavoro, mi auguro che tutti possano godere del bello di questo meraviglioso Paese -chiosa-. Ieri per la prima volta sono stato nel Colosseo e tanta storia mi ha commosso ancora una volta. Quindi dico: ispiriamoci al passato per trovare una strada per il futuro".

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protesta tir caro carburante al bano
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