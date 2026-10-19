circle x black
Cerca nel sito
 

Caro carburanti, continua la protesta dei tir: stop e rallentamenti su A1 e A30

In Campania circolazione rallentata o addirittura bloccata lungo gli snodi autostradali tra Napoli Nord, Caserta Sud (dove la strada è occupata), Caserta Nord, ma anche a Palma Campania, Sarno, Nocera-Pagani

Sciopero dei tir - Ipa
Sciopero dei tir - Ipa
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua la protesta dei tir contro il caro carburante. In Campania circolazione rallentata o addirittura bloccata lungo gli snodi autostradali, tra cui l'A1 e l'A30, tra Napoli Nord, Caserta Sud (dove la strada è occupata), Caserta Nord, ma anche a Palma Campania, Sarno, Nocera-Pagani. La protesta degli autotrasportatori è partita verso mezzanotte in zona Caianello e sta fortemente condizionando la viabilità in Campania.

La protesta in Calabria

L’annuncio di un incontro, previsto per martedì prossimo, con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha intanto placato la rabbia degli agricoltori e degli autotrasportatori in Calabria. In assenza di risposte concrete, fanno sapere i rappresentanti regionali di Fedralog e delle altre associazioni promotrici, la protesta andrà avanti a oltranza e una delegazione di manifestanti si recherà direttamente a Roma per far valere le proprie ragioni e pretendere misure concrete per alleviare la crisi che, con il caro carburante e l’aumento dei costi di produzione, sta mettendo in ginocchio l’attività di centinaia di aziende.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
protesta autotrasportatori carburanti
Vedi anche
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza