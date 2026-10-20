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Angioedema ereditario, Cancian (Aou Padova): "Più conoscenza, meno ritardi diagnostici"

A Roma presentato 'Aspettando Mr Hyde', il documentario che racconta la convivenza con la malattia rara e l'importanza della diagnosi precoce per accedere alle terapie

Mauro Cancian - Adnkronos
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20 ottobre 2026 | 19.12
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Nelle forme ereditarie di angioedema, come per tutte le malattie rare, l'aspetto principale è diffondere la conoscenza della malattia, perché solo una adeguata consapevolezza dell'ereditarietà di queste forme, che non sono quelle allergiche tradizionali, può ridurre il ritardo diagnostico e può soprattutto consentire l'accesso dei nostri pazienti alle moderne terapie che consentono di condurre una vita normale come qualunque altra persona, a differenza del passato". Lo ha detto Mauro Cancian, direttore dell'Uosd di Allergologia dell'azienda ospedale-università Padova, in occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma del documentario 'Aspettando Mr Hyde', un viaggio attraverso le storie di pazienti e medici per raccontare la convivenza con una malattia rara.

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malattie rare angioedema ereditario Cancian (Aou Padova) conoscenza meno diagnosi in ritardo documentario ‘Aspettando Mr Hyde’
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