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Influenza, Bassetti: "Insultato perché mi sono vaccinato"

"Ho dovuto chiudere i commenti a un mio video sui social, responsabilità enorme di chi ha trasformato i vaccini in bandiera"

Matteo Bassetti - (immagine da Facebook)
Matteo Bassetti - (immagine da Facebook)
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17 ottobre 2026 | 15.03
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"Ieri ho pubblicato un video dopo essermi vaccinato contro l'influenza. E sapete cosa è successo? Ho dovuto chiudere i commenti per gli insulti ricevuti. Ma vi rendete conto di dove siamo arrivati?". Lo racconta sui social l'infettivologo Matteo Bassetti, lanciando un duro monito. "Mi rivolgo ai politici italiani, americani e di tutto il mondo: avete una responsabilità enorme", scrive il primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova. "Durante e dopo il Covid, avete trasformato troppo spesso i vaccini in uno scontro politico, alimentando divisioni per ragioni che sembravano legate più alla convenienza elettorale che alla salute pubblica. E oggi ne vediamo le conseguenze: sfiducia nella scienza, disinformazione e aggressività verso chi sceglie di vaccinarsi".

"La scienza - continua Bassetti - non ha una tessera di partito. E la salute non dovrebbe essere uno strumento di propaganda. La politica seria dovrebbe ricostruire la fiducia, ascoltare gli esperti e raccomandare le vaccinazioni quando sono indicate, spiegandone con trasparenza benefici e rischi. Naturalmente, le scelte fatte durante il Covid si possono e si devono discutere. Ma trasformare i vaccini in una bandiera politica è stato un errore che rischiamo di pagare a lungo. Anche in Italia abbiamo alimentato questa contrapposizione", osserva il medico. "Politici - è l'appello di Bassetti - abbiate il coraggio di riportare la scienza al centro. La salute dei cittadini viene prima del consenso elettorale. Io continuerò a parlarne, anche davanti agli insulti. Perché la salute non è né di destra né di sinistra. È di tutti".

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