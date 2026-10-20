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Case comunità, Trimarchi (Card Italia): "Specialisti protagonisti nei percorsi di cura"

Al congresso nazionale Sumai, 'sono partecipi della programmazione, dell'organizzazione e della gestione dei percorsi diagnostici assistenziali'

Antonino Trimarchi - Adnkronos
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20 ottobre 2026 | 16.42
Francesca Filippi
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"Il ruolo degli specialisti nelle Case della comunità è di protagonisti, assieme ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e agli infermieri professionali". Lo ha detto Antonino Trimarchi, presidente incoming di Card Italia, intervenendo al Congresso nazionale del sindacato degli specialisti ambulatoriali Sumai a Roma. "Chiamarli protagonisti significa che sono partecipi della programmazione, dell'organizzazione e della gestione dei percorsi diagnostici assistenziali che passeranno attraverso le Case della Comunità", ha spiegato Trimarchi. "Significa che sono costruttori delle reti di cura, che rappresentano lo sviluppo delle reti cliniche. Prendersi cura della malattia e della salute è un ambito nel quale gli specialisti hanno una grande possibilità di dare il loro contributo".

Trimarchi ha quindi sottolineato l'impegno a garantire questo ruolo all'interno dei nuovi modelli assistenziali: "C'è un impegno ufficiale a far sì che il protagonismo degli specialisti sia garantito all’interno delle équipe multiprofessionali e multidisciplinari. Questo è fondamentale", ha concluso.

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sanità case comunità trimarchi card italia congresso sumai assoprof roma
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