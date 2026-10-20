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Cossolo (Federfarma): "Con Telefarmamed farmacie e specialisti lavorano insieme"

'Prossimità, competenza diagnostica e innovazione tecnologica al centro della piattaforma'

Cossolo (Federfarma):
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20 ottobre 2026 | 16.03
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"La vera visione strategica di Telefarmamed è l’interazione tra due protagonisti della sanità territoriale: gli specialisti ambulatoriali e le farmacie. Ci sono tre parole per descrivere questa piattaforma: prossimità, garantita dalle farmacie; competenza diagnostica, propria dei medici specialisti; e innovazione tecnologica. Le farmacie assicurano vicinanza alle persone e la capacità di aiutarle a utilizzare correttamente gli strumenti disponibili, mentre gli specialisti mettono a disposizione le proprie competenze". Lo ha detto Marco Cossolo, presidente di Federfarma, intervenuto al 58° Congresso nazionale Sumai Assoprof, in corso a Roma fino al 21 ottobre, sottolineando il valore della collaborazione tra professionisti per rafforzare l’assistenza sul territorio.

Sul fronte tecnologico, Cossolo ha ricordato il contributo della struttura che sostiene il progetto, finanziata da Nexitalia, fondo italiano orientato a promuovere l’innovazione. "La cosa straordinaria è che passiamo dal lavorare accanto al lavorare insieme: questa è la vera grande innovazione”, ha concluso Cossolo, indicando nella collaborazione tra farmacie e specialisti uno degli elementi distintivi di Telefarmamed.

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Telefarmamed Sanità territoriale Farmacie Specialisti ambulatoriali Innovazione tecnologica
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