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Varese, morta in incidente d'auto: ex accusato di femminicidio

Per i carabinieri il 73enne avrebbe provocato volontariamente lo schianto. Il suo legale: "E' confuso"

Un incidente, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Un incidente, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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18 ottobre 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da omicidio stradale a omicidio volontario aggravato dai futili motivi e femminicidio. Sono queste le accuse per Fulvio Ielmini, 73 anni, indagato per la morte dell'ex compagna Pierina Buffon, 69 anni, deceduta venerdì mattina in uno scontro frontale con l'auto guidata dall'uomo sulla tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Per i carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, l'uomo avrebbe provocato volontariamente lo schianto con la Jaguar che guidava. Nello scontro l'uomo ha riportato fratture alle gambe e si trova attualmente ricoverato e piantonato all'ospedale di Varese.

Nella notte i militari hanno perquisito l'abitazione dell'indagato, a caccia di possibili prove di comportamenti persecutori che, secondo alcuni testimoni, avrebbe tenuto dopo la fine della relazione con la vittima.

Legale del 73enne: "E' confuso"

"E' confuso e non si rende conto di quello che ha fatto" afferma, all'Adnkronos, l'avvocato Angelo Luini, il difensore di Fulvio Ielmini, indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e femminicidio dell'ex compagna. "Non è stato interrogato, è piantonato in ospedale in attesa della decisione del pubblico ministero" che potrebbe disporre una misura cautelare. Nella notte i carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'indagato, sono stati sequestrati dispositivi elettronici, a caccia di prove di possibili atteggiamenti persecutori che, secondo alcuni testimoni, avrebbe tenuto dopo la fine della relazione con la vittima.

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