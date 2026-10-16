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Farmaceutica, Angeleri (Bayer): "Cura, salute e sicurezza in nostro Dna"

Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare: "Trasformare ogni cittadino in un primo soccorritore"

Annalisa Angeleri, responsabile della Salute e sicurezza di Bayer Italia, in occasione dell'Health&Safety Day 2026 che si è svolto oggi presso la Fondazione Triulza di Milano - (Adnkronos)
Annalisa Angeleri, responsabile della Salute e sicurezza di Bayer Italia, in occasione dell'Health&Safety Day 2026 che si è svolto oggi presso la Fondazione Triulza di Milano - (Adnkronos)
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16 ottobre 2026 | 17.50
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"Bayer è una società Life-Science. Ciò significa che all'interno del proprio Dna ha la cura della salute e della sicurezza, non solo dei propri dipendenti e delle proprie famiglie, ma anche di tutti i cittadini". Lo ha detto Annalisa Angeleri, responsabile della Salute e sicurezza di Bayer Italia, in occasione dell'Health&Safety Day 2026 che si è svolto oggi presso la Fondazione Triulza di Milano. Un evento promosso dalla farmaceutica, in collaborazione con Cdi - Centro diagnostico italiano, in occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, che si celebra il 16 ottobre.

"Per Bayer - conclude - promuovere questi eventi è fondamentale, perché l'obiettivo è cercare di trasformare ogni comune cittadino in un primo soccorritore", ed essere, "nella catena della sopravvivenza, parte attiva".

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